Arbeiten an der Bahn-Oberleitung

Für den Ausbau der Bahnstrecke München - Berlin nördlich von Bamberg werden am Samstag/Sonntag, 16./17. November, im Bahnhof Hallstadt umfangreiche Arbeiten an der Oberleitung durchgeführt. Hier müssen so genannte Querfelder, die mehrere Gleise überspannen, aufgelöst werden. Künftig wird die Oberleitung für jedes Gleis an Einzelmasten geführt. Damit sind höhere Geschwindigkeiten möglich. Zudem wird an den Bahnsteigen und an Brückenbauwerken gearbeitet sowie Vegetationspflege entlang der Gleise betrieben. Es werden Bäume gefällt, um den Bahnverkehr bei Wind und Wetter zu gewährleisten. Für die Baumaßnahmen in Hallstadt muss der DB-Fernverkehr umgeleitet und durch Busse ersetzt werden. Der Abschnitt Hallstadt ist Teil der Schnellfahrstrecke München-Berlin. Diese war mit Fertigstellung der etwa 230 Kilometer langen Neubaustrecken Ebensfeld-Erfurt-Leipzig/Halle Ende 2017 eröffnet worden. Derzeit folgt abschnittsweise der viergleisige Ausbau zwischen Nürnberg und Ebensfeld. Die Geschwindigkeit ab Ebensfeld in Richtung Süden wird durch den Ausbau auf 230 km/h für die Fernbahngleise erhöht und die Kapazität vergrößert. red