Arbeiten am Turm der Pfarrkirche

Beschädigte Natursteinschieferplatten auf dem Dach des Kirchturms austauschen und ersetzen - das ist der Arbeitsauftrag der Dachdecker (im Bild) Marcel Schäfer und Hassan von der Firma Betz aus Bad Kissingen. Die Ersatzplatten müssen passgenau zugeschnitten, der Deckart angeglichen und in die Schiefereindeckung montiert werden. Regenwasser wird durch die Überdeckung der Platten abgeführt. Kleinste Schäden und Ungenauigkeiten lassen Wasser nämlich in den Turm eindringen. Ohne Gerüst sind diese dann nur schwer zu beseitigen. Gerade bei diesen Reparaturarbeiten verwenden die Dachdecker Schieferplatten, die beim Gottesdienst des Pfarrfestes mit Fürbitten beschrieben wurden, um das Gelingen der geplanten Renovierung des Gotteshauses zu erbitten. Die Facharbeiter überprüfen auch die Sicherheitsdachhaken und bauen Blitzableiter- und Schneefangstützen nach Angabe der Bauleitung ein. Inzwischen seien Spenden eingegangen, die ein weiteres Uhrenziffernblatt an der Turmuhr in Richtung Sylbach finanzierbar erscheinen ließen, sagt Kirchenpfleger Bernhard Heller. Foto: Albin Schorn