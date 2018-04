Arbeiten am Sportplatz gehen los

In Sachen Sportplatz Weitramsdorf tut sich zeitnah etwas, wie Zweiter Bürgermeister Werner Hanke (ÜPWG) auf Anfrage von Gunther Beetz (DGN) mitteilte. Die Arbeiten sollen noch diese Woche beginnen und zwei Wochen dauern, so dass sie bis zum Beachvolleyball-Event abgeschlossen sein sollten. Ausgetauscht wird die Beleuchtung der Weidacher Halle (gegen LED).

Wie Hanke mitteilte, wird sich das sanierte Rathaus bei einem Tag der offenen Tür am 8. Mai ab 14 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren. Auch die Diakoniestation Weitramsdorf-Seßlach ermöglicht am 27. Mai ab 14 Uhr Interessierten einen Blick hinter die Fassade ihres neuen Domizils in Dietersdorf.

Für ihre "herausragenden Ergebnisse" als Einzelsammler für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge würdigte der Bürgermeister-Vertreter Monika und Wolfgang Eberlein sowie Ewald Ge uß. Insgesamt wurden in Weitramsdorf 1815,10 Euro gesammelt. bek