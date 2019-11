Arbeiten am Sonderlandeplatz

Am Bamberger Sonderlandeplatz wird in den kommenden Wochen an der Start- und Landebahn gebaut. Damit werden die Voraussetzungen für die Anflughilfen und Wetteranlagen geschaffen. Diese sind erforderlich, damit zukünftig auch bei schlechten Sichtbedingungen mit dem Instrumentenflugverfahren (IFR) sicher gestartet und gelandet werden kann. Am Donnerstag, 12. Dezember, findet um 19 Uhr in der Gaststätte "Fliecher" die nächste Bürgerinformationsveranstaltung statt, bei der Stadt, Stadtwerke und Aero-Club über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Im August hat das Luftamt Nordbayern dem Aero-Club Bamberg als Betreiber des Sonderlandeplatzes die luftrechtliche Genehmigung für die Einführung von Instrumentenflugverfahren erteilt. Die Genehmigung ist an bauliche Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit an der Breitenau geknüpft. Hierbei wird unter anderem die Beleuchtung im Vorfeld und entlang der Start- und Landebahn erweitert. Weiterhin werden Anflughilfen und Wetteranlagen installiert sowie eine Notstromversorgung aufgebaut. Auch Ummarkierungen werden vorgenommen. Die Bauarbeiten werden von der Bamberger Biologin Dr. Beate Bugla ökologisch begleitet und sollen im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. red