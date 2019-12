Arbeiten am Kunstrasenspielfeld gestartet

Im kommenden Jahr feiert der Zapfendorfer Sportverein sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Und eigentlich sollte da schon seit einiger Zeit der neue Sportplatz fertig sein. Immer wieder gab es aber Verzögerungen, nun erfolgte der Spatenstich. Ziel: Im Sommer 2020 soll das Kunstrasenspielfeld endlich eingeweiht werden.

Der Markt Zapfendorf möchte im Norden von Zapfendorf einen Freizeit- und Sportpark etablieren. Den Anfang macht das neue Spielfeld, das sich der SV Zapfendorf schon seit Jahren wünscht - schließlich war durch den Bau der ICE-Strecke das bisherige Hauptspielfeld weggefallen. Schon seit vier Jahren muss der Verein den bisherigen Trainingsplatz nutzen und hat damit nur noch ein Spielfeld für den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung.

"Dieses Spielfeld wurde in den vergangenen Jahren umfangreich mit einem Kostenaufwand von 100 000 Euro saniert, damit es nach der Überbeanspruchung in den vorangegangenen beiden Jahrzehnten wieder ordnungsgemäß bespielbar war", erklärte Bürgermeister Volker Dittrich (AfZ/(CSU) am Tag des offiziell ersten Spatenstichs.

Zwei Bauabschnitte geplant

In zwei Bauabschnitten werden Spiel- und Umfeld nun erstellt. Das Gesamtvolumen liegt bei annähernd anderthalb Millionen Euro, davon rund eine Million für das Kunstrasenspielfeld, der Rest für das Umfeld mit Parkplätzen, das im zweiten Bauabschnitt realisiert wird. Vereinsvorstand Helmut Hohmann zeigte sich erfreut und erleichtert zugleich, denn hinter Gemeinde und Verein liegt ein langer Weg, der unter anderem von zahlreichen Verhandlungen mit der Bahn gekennzeichnet war.

Zum Spatenstich waren auch Landrat Johann Kalb und die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (beide CSU) gekommen. Zeulner hatte mehrfach zwischen Markt Zapfendorf und der Bahn vermittelt, da es auch um Ausgleichszahlungen für das weggefallene Spielfeld geht, die sowohl der Gemeinde als auch dem Verein zugutekommen sollen.

Im Anschluss an den Spatenstich lud der SV zu Kaffee und Kuchen ins Sportheim ein. Bereits wenige Tage nach dem Spatenstich begannen die Bauarbeiten auf dem Areal - mit dem Ziel, dass das neue Spielfeld zum 100-Jährigen auch fertig ist.

Das Jubiläum soll im kommenden Jahr vom 17. bis 19. Juli gefeiert werden.