Arbeiten am Brunnen

Der Multimedia-Brunnen im Rosengarten wird routinemäßig gereinigt. Am Montag, 23. April, ist es wieder so weit, der Brunnen wird abgeschaltet. Nach erfolgreicher Überprüfung und Reinigung wird der Brunnen voraussichtlich am Freitag, 27. April, im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen. sek