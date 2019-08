Arbeiten ab Rossdorf starten jetzt

Die Fahrbahnerneuerung auf der A 70 zwischen den Anschlussstellen Scheßlitz und Roßdorf am Berg in Richtung Bamberg sind weitestgehend abgeschlossen. Die Restarbeiten werden bis spätestens Freitag, 30. August, beendet sein, wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt.

Nun beginnt die Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen Roßdorf am Berg und Schirradorf in Richtung Bayreuth. Die Arbeiten sollen am Donnerstag, 29. August, starten und voraussichtlich Mitte November enden. Derzeit wird die Baustellenverkehrsführung eingerichtet, die sich von östlich der Anschlussstelle Roßdorf am Berg bis westlich der Anschlussstelle Schirradorf erstreckt. Dabei wird in beiden Fahrtrichtungen je ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen, so die Autobahndirektion. Über die zusätzlich erforderlichen kurzzeitigen Sperrungen der Anschlussstelle Stadelhofen soll jeweils kurzfristig informiert werden.

Nach über 25 Jahren unter Verkehr hat der Fahrbahnbelag zwischen den Anschlussstellen Roßdorf am Berg und Schirradorf seine prognostizierte Nut-zungsdauer bereits deutlich überschritten, wie es heißt. Die Fahrbahnen des über zwölf Kilometer langen Abschnitts weisen demnach großflächige Netzrisse und Schadstellen auf.

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, sind die Baufirmen beauftragt von Montag bis Samstag unter Ausnutzung der Tageshelligkeit zu arbeiten. red