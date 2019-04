Ein Informationsabend zum Thema Arbeit und Integration mit Ibukun Koussemou, Integrationsbeauftragter der Stadt Bayreuth, und Riccardo Schreck, Netzwerk Bildung & Asyl Bamberg, findet am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr im Lui20, Luitpoldstraße 20, statt. In den letzten beiden Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für Geflüchtete in Deutschland dramatisch verändert. Was bedeutet die aktuelle Politik für die Betroffenen, die Geflüchteten und die Menschen, die ihnen begegnen? Der Infoabend will einige Aspekte auch im Hinblick auf die Bamberger Situation beleuchten. Im Anschluss an den Vortrag wird zu Gespräch und Diskussion bei Fingerfood und Getränken eingeladen. Der Abend ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Verdi-Ortsvereins Bamberg, des Netzwerks Bildung & Asyl und Freund statt fremd. red