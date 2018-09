Erzbischof Ludwig Schick eröffnet am Dienstag, 11. September, um 15.15 Uhr eine Karikaturenausstellung unter dem Titel "Arbeit ist das halbe Leben? Karikaturen zu Mensch, Maschinen und Moneten" im Bamberger Bistumshaus St. Otto. Anlass ist die Feier des 60-jährigen Bestehens der Betriebsseelsorge im Erzbistum Bamberg. Auch die Betriebsseelsorger des Erzbistums Bamberg um Leiter Manfred Böhm sowie einige der Künstler werden vor Ort sein. Wolfgang May und Martin Plentinger spielen eigene Lieder. Die Ausstellung, die sich kritisch mit Phänomenen des Arbeitslebens und der Marktwirtschaft auseinandersetzt, ist vom 12. September bis 19. Oktober, immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr im Bamberger Bistumshaus St. Otto am Heinrichsdamm 32 zu sehen. Der Eintritt ist frei. red