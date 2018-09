Arbeit geht weiter: Allianz erhält Förderbescheid

Die Allianz Kissinger Bogen e. V. nahm bei der Lenkungsgruppensitzung den 2. Förderbescheid in Höhe von 255 000 Euro für die Umsetzungsbegleitung vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken entgegen. Damit ist die Arbeit der Allianz für weitere vier Jahre gesichert.

Das Amt für Ländliche Entwicklung ist der erste Ansprechpartner in Sachen Förderung und Begleitung für eine zukunftsorientierte ländliche Entwicklung. Mit den bewilligten Zuwendungen werden in einem Zeitraum von vier Jahren, folgende Maßnahmen gefördert: Personalkosten für das Allianzmanagement, das derzeit in den Händen von Diplom-Geographin Beata Schmäling in Elternzeitvertretung liegt, Sachkosten für das Büro des Allianzmanagements und die Öffentlichkeitsarbeit der Allianz.

Neue Ideen entwickeln

Das Allianzmanagement kümmert sich um die Geschäfte des Vereins und die Projektarbeit. Eine Vielzahl von touristischen, kulturellen und sozialen Projekten sowie Initiativen wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt. Diese gilt es zu erhalten und nachhaltig zu beleben. Des Weiteren sollen neue Ideen, die dem Allianzgebiet förderlich sind, auf den Weg gebracht werden.

Um die Arbeit der Allianz publik zu machen, stehen im Rahmen der Förderung jährlich etwa

10 000 Euro zur Verfügung. Hierbei sollen Marketingmaßnahmen gestartet, verschiedene Print- und Online-Medien entwickelt und Veranstaltungen umgesetzt werden.

Anregungen erwünscht

Mehr über die weiteren Vereinsprojekte erfahren Interessierte auf der Internetseite der Allianz: www.kissinger-bogen.de Fragen über Förderungen oder Anregungen zu Projekten nimmt die Allianzmanagerin in ihren Bürozeiten gerne entgegen. Diese sind: Montag bis Freitag von 8.30 bis 14.30 Uhr oder nach Vereinbarung unter: Tel.: 09734/931 95 42, E-Mail: info@kissinger-bogen.de

Beata Schmäling