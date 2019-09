Arbeit der Kurdirektorin

Der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings bietet für Mitglieder und Gäste am Mittwoch, 18. September, die erste Veranstaltung nach der Sommerpause an. Zu Gast ist diesmal Bad Kissingens Kurdirektorin Sylvie Thormann, die im Gespräch mit Barbara Thiele und Karin Reinshagen den Zuhörern Einblicke in ihre Arbeit als Geschäftsführerin und Kurdirektorin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH gewährt. Veranstaltungsort ist der Wintergarten des Burkardus Wohnparks in der Kapellenstraße 24 in Bad Kissingen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. sek