Arabischkurs mit der Volkshochschule

Ahlan wa sahlan oder auf Deutsch: Herzlich willkommen! Einen Arabisch- Sprachkurs bietet die Volkshochschule für den Landkreis Haßberge an. Der Kurs vermittelt einen Basiswortschatz unter Berücksichtigung der arabischen Grammatik und führt die Teilnehmer zu einfachen Konversationen. Je nach Interesse kann ein Kurs für Lernende ohne Vorkenntnisse und/oder mit geringen Vorkenntnissen eingerichtet werden. Dies wird in der Vorbesprechung am Donnerstag, 14. März, um 18 Uhr in Haßfurt in der Brüder-Becker-Straße 42 geklärt. Kursleiterin ist Ziza Zaby, Integrationslotsin im Landkreis Haßberge. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle entgegen, Telefonnummer 09521/94200. red