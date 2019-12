Arabella Graß ist die beste Jungmeisterin für das Fleischerhandwerk im Bezirk

Das Handwerk in Oberfranken hat bei der Meisterfeier 2019 insgesamt 366 neue Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister in seiner Mitte begrüßt. Bei der Übergabe der Meisterbriefe vor rund 1000 Gästen wurden in der Bamberger Konzert- und Kongresshalle zudem die Besten eines jeden Gewerkes ausgezeichnet. Der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken nutzte die Festansprache, um ein Bekenntnis zum Meisterbrief und der damit einhergehenden Qualifizierung abzulegen. "Wir brauchen Handwerksmeister, um die Zukunft der Branche, aber auch die Zukunft der gesamten Wirtschaft besser gestalten zu können." Thomas Zimmer ging damit auf die politische Initiative des Handwerks ein, für wieder mehr Berufe die Meisterpflicht vorzusehen. Diese steht kurz vor einem großen Erfolg, schließlich sollen laut Gesetzesentwurf zwölf Gewerke wieder in die Anlage A der Handwerksordnung kommen und damit voraussichtlich ab Februar 2020 wieder unter Meistervorbehalt stehen. "Damit haben wir als Handwerk das Kunststück geschafft, dass die Politik eine einmal getroffene Entscheidung revidiert." Das Handwerk habe die Tendenz gedreht, bei der einige innerhalb Deutschlands, aber vor allem auch innerhalb Europas die Meisterpflicht ganz oder zumindest für noch mehr Gewerke abschaffen wollten. "Das ist ein großartiger Erfolg, den wir gemeinsam erkämpft haben", rief der Präsident den rund 1000 Gästen der Feier zu. Diese richtet die Handwerkskammer zu Ehren der 366 Absolventen der Meisterschulen aus, die ihre Meisterprüfung zwischen November 2018 und November 2019 erfolgreich abgelegt haben, darunter 51 Jungmeisterinnen. red