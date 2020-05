Aquaria öffnet etwas

Knapp zwölf Wochen nach der Corona-bedingten Schließung des Hallenfreibades Aquaria öffnet am 13. Juni wieder das Freibad. Die Lockerungen ermöglichen diesen Schritt in Richtung Normalität, was Badespaß am Fuße der Veste betrifft. Hallenbadbereich und Sauna bleiben entsprechend der Vorgaben vorerst noch außer Betrieb. Die notwendigen Vorbereitungen werden ab sofort getroffen, die Becken werden gereinigt und Wasser wird eingelassen. Foto: Archiv