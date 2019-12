Aquajogging und Aquafitnessübungen

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Aqua-Fitness" an. Teilnehmer dieses Kurses müssen schwimmen können. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 9. Januar, umfasst sieben Abende und findet jeweils von 17 bis 18 Uhr im Hallenbad in der Grund- und Mittelschule von Küps statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red