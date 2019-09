Am morgigen Samstag öffnet das Sport- und Spaßbad Aqua-Riese nach zehntägiger Revisionspause wieder seine Türen. Mit der DLRG-Schaum- und Badeparty startet das Spaßbad in die Saison. Am Wochenende ist das Aqua-Riese von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Schaumparty am Samstag findet jeweils um 15, 16 und um 17 Uhr statt. red