Aqua-Fitness in Küps mit der VHS

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Inge Endres einen Aqua-Fitness Kurs an. Dieser Kurs verbindet Aquajogging und -fitnessübungen im tiefen Wasser (2 Metern Wassertiefe). Mit "Auftriebshilfen" sind ein ausdauerndes Laufen, Bewegen und Entspannen im tiefen Wasser möglich. Beim Aquajogging wird der gesamte Körper trainiert. Der Auftrieb des Wassers bewirkt eine Entlastung der Wirbelsäule und Gelenke, der hydrostatische Druck trainiert die Atemmuskulatur und wirkt sich günstig auf Stauungen im Venen- und Lymphsystem aus. Die Teilnehmer müssen sichere Schwimmer sein. Personen mit Herzproblemen befragen bitte vor Kursantritt ihren Arzt. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 5. März, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 17 bis 18 Uhr im Hallenbad der Grund- und Mittelschule (Am Hirtengraben 7) in Küps statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kreis Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red