Après-Ski in der Rhönfesthalle

Mit einer Auswahl von mehr als 100 Titeln aus dem Après-Ski-Party-Bereich ist das Repertoire von DJ Mark Eberg zu beschreiben. Er legt am Samstag, 25. Januar, in der Rhönfesthalle Stangenroth auf. Zudem bringt er laut Pressemitteilung auch eine spektakuläre Lichtshow mit. Einlass ist ab 21 Uhr, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Foto: Markus Grebe