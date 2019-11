Apple-Aufbaukurs in Steinwiesen

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Maximilian Gröger den Kurs "Aufbaukurs Apple iOS-Geräte" an. Der Aufbaukurs setzt auf die Inhalte des Einführungskurses auf und vertieft die Nutzung des iOS Gerätes. Kursinhalte sind: Fotoaufnahmen umsetzen und diese sichern, Erwerb und Abspielen von Musikstücken, Anbindung von Cloud-Diensten, Einführung in Kalender- und Email Nutzung, Nutzung von Sprachaufzeichnung und Diktatfunktionen, Einführung Sprachassistent "Siri", Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen gegen Missbrauch, Grundkenntnisse in der Nutzung eines aktuellen iOS sind wünschenswert. Bitte ein eigenes Apple iOS-Gerät, wie iPad oder iPhone, PIN zum Entsperren der SIM-Karte, nach Möglichkeit Informationen zur Apple-ID (Anmeldedaten) und Anmeldedaten zum Einrichten des Email Kontos mitbringen. Der Kurs findet am Montag, 25. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Wagners Hotel, Mühlwiesen 1 - 3 in Steinwiesen statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red