Applaus für den Live-Club

Als eine der besten Spielstätten des Jahres wurde der Live-Club von der Musikinitiative "Applaus - Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten" aufgrund des kulturell herausragenden Livemusikprogramms im vergangenen Jahr mit dem Spielstättenpreis in der höchstmöglichen Kategorie I (Spielstätten mit regelmäßig mehreren eigenen Livemusikveranstaltungen pro Woche, also in Summe mindestens 104 im Jahr) ausgezeichnet.

"Um ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm realisieren zu können, benötigen Programmmacherinnen und -macher viel Engagement und Herzblut. Überall in Deutschland gibt es Spielstätten, die es mit diesen Zutaten jeder Art von Musik ermöglichen, ein Publikum zu finden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Initiative Musik realisiert den Programmpreis "Applaus" zum siebten Mal mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Insgesamt wurden 107 Preisträger aus allen Bundesländern geehrt. red