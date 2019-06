Schon beim Anblick lief einem das Wasser im Mund zusammen, so appetitlich sahen am Donnerstag die Forellen auf dem Rost beim Anglerfest in Junkersdorf aus. Jürgen Wirsing und Reinhold Knauer sind die Spezialisten mit dem Sachverstand für gegrillte Fische. Kein Wunder, dass das Vereinsfest ein Anziehungspunkt am Feiertag Fronleichnam geworden ist. sn