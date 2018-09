Appetit auf Rum und Schokolade

Eine aufmerksame Kundin beobachtete am Mittwoch gegen 18 Uhr, wie ein 20-Jähriger in einem Supermarkt in der Michael-Dechant-Straße etliche Tafeln Schokolade in seine Bauchtasche packte. Die Kundin verständigte eine Verkäuferin. Als der junge Mann an der Kasse lediglich eine Flasche Bier bezahlte, wurde er angesprochen und ins Büro gebeten. Hier übergab der 20-Jährige insgesamt zehn Tafeln Schokolade und eine Flasche Rum, die er in seiner Hose versteckt hatte. Die Polizei nahm den 20-Jährigen zur weiteren Abklärung mit zur Dienststelle, da er keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte und keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte. Weiterhin hatte er einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille, weshalb er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte. Er erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol