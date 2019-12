Appelmann verlängert

Im Rahmen der Weihnachtsfeier verlängerte der SV Heubach, Tabellendritter der Fußball-A-Klasse Coburg, seinen Vertrag mit Spielertrainer Andreas Appelmann um ein weiteres Jahr. Appelmann findet bei den "Grün- Weißen" eine junge Truppe vor mit zahlreichen eigenen Nachwuchskräften, die allesamt voll eingeschlagen haben. Vor allem auf heimischem Gelände ist der SV Heubach eine Macht und gab noch keinen Punkt ab bei sieben Siegen und 35:2 Toren. Doch auch die Abwehr ließ bisher wenig anbrennen und musste mit lediglich 15 Gegentreffern die zweitwenigsten der Klasse einstecken. Auch die Trainingsbeteiligung (Schnitt 21 Teilnehmer) kann sich sehen lassen. Bis auf den letztjährigen Torjäger Christoph Lipa (Kreuzbandriss) blieben die Heubacher von größeren Verletzungen verschont. Personell tut sich in der Winterpause nichts. Laut Appelmann sei der Kader völlig ausreichend, um auch eine gute Rückrunde zu spielen. Die Heubacher wollen im Kampf um die beiden vorderen Plätze weiterhin dabei sein. Mit vier Punkten Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf Tabellenführer Fortuna Neuses sind sie gut im Rennen. Die Heubacher nehmen am Hallenturnier des TV Ebern und am eigenen Turnier im Januar teil. Das Vorbereitungsprogramm sieht wie folgt aus: Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, Trainingsauftakt; Sonntag, 9. Februar, 14 Uhr bei der SG Pfaffendorf/Gemeinfeld; Samstag, 15. Februar, 15 Uhr, bei der SG Reckendorf/Gerach; Samstag, 22. Februar, 15 Uhr, beim TSV Limbach; 28. Februar bis 1. März dreitägiges Trainingslager in Prag. di