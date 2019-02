Apotheker referiert beim Seniorentreff

Am Montag, 4. Februar, 14 Uhr, hält Apotheker Georg Reck einen Vortrag über Medikamenteneinnahme. Außerdem werden die bestellten Karten für den Kreisseniorennachmittag ausgeteilt. Eine Einladung ergeht an alle interessierten Senioren. Jeanette Exner und ihr Team laden in den Gemeindesaal der Christuskirche, Martinetstraße 15 in Höchstadt ein. red