Apotheker helfen an Diabetes erkrankten Kindern in Kaliningrad

Wie fast überall auf der Welt ist auch in Russland Typ-1-Diabetes die häufigste chronische Stoffwechselkrankheit im Kindesalter. Im Gebiet Kaliningrad sind 326 an Diabetes erkrankte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren registriert. Die meisten haben Diabetes Typ 1.

Apotheker Hans-Peter Hubmann, der sich als stellvertretender Vorsitzender bei der Hilfsorganisation "Apotheker helfen" e.V. engagiert, erklärt: "Aus der Zusammenarbeit mit dem Verein ,Diabetes-Kinder des Gebiets Kaliningrad' wissen wir, dass sich die staatliche medizinische Betreuung bei diesen Kindern auf die Verschreibung von Medikamenten beschränkt."

Der Verein bietet den Kindern mit Familien und Betreuern deshalb regelmäßig Schulungen und Freizeitaktivitäten an, damit die Kinder lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen.

"Apotheker helfen" e.V. hilft hier gerne und unterstützt die Maßnahmen. Apotheker Hubmann ist überzeugt von der Wichtigkeit dieser Hilfe: "Wir Apothekerinnen und Apotheker wissen, dass die Behandlung von Diabetes weit mehr ist, als nur Medikamente zu verabreichen. Durch eine richtige Lebensführung kann die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten stark gesteigert werden. Dafür braucht es aber Aufklärung und Beratung.

Ich freue mich, wenn ich durch meine Arbeit bei ,Apotheker helfen' e.V. dazu beitragen kann, diesen jungen Menschen trotz ihrer chronischen Krankheit ein erfülltes Leben zu ermöglichen."

Glückliche Tage an der Ostsee

Mit Hilfe der Spenden von "Apotheker helfen" e.V. konnten in diesem Sommer 20 an Diabetes erkrankte Kinder und Jugendliche aus Kaliningrad eine Kur in der Spezialklinik Otradnoe an der Ostseeküste antreten. Ziel der Kur war es, den Kindern ihre Krankheit besser zu erklären, die Regeln für die Ernährung nachvollziehbar darzustellen und somit die Messungen des Blutzuckerspiegels sowie die Verabreichung der Insulinmenge optimieren zu können. "Neben all diesen medizinisch notwenigen Schulungen erlebten die Kinder aber auch einfach ein paar unbeschwerte Ferientage am Meer", freut sich Apotheker Hubmann und fügt hinzu: "Selbstverständlich werden wir unsere Hilfe für diese Kinder auch 2020 fortsetzen."

In den kommenden Wochen will "Apotheker helfen" e.V. mit dem Verein "Diabetes-Kinder des Gebiets Kaliningrad" weiter kooperieren, um eine Bevorratung mit Blutzucker-Teststreifen zu realisieren. Die Teststreifen sollen Kindern aus armen Familien helfen, die erlernten Messungen tatsächlich durchzuführen. red