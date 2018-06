sek



Am 22. Juli wird der Gedenktag der hl. Maria Magdalena begangen. Dies ist Anlass für eine Lobpreisstunde am Dienstag, 10. Juli, in der Kapelle des Juliusspitals in Münnerstadt . Beginn ist um 19 Uhr. Mit dem Thema "Maria Magdalena - Apostelin der Apostel" gehen die Teilnehmer auf die Suche, was die Begegnungen Maria Magdalenas mit Jesus in der heutigen Zeit sagen könnten.