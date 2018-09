Apfelsammelaktion an den Grundschulen

"Aus unserer Flur - Natur pur": Unter diesem Motto der Nachhaltigkeit starten die Grundschule und die Raffeisenbank Nord bereits zum siebten Mal eine Apfelsammelaktion. Der Apfel-Container steht vom 24. bis 28. September auf dem Grundschulgelände an der Baiersdorfer Straße und nochmals vom 8. bis 12. Oktober bereit. Weitere Möglichkeiten, sich an der Apfel-Sammelaktion zu beteiligen, bestehen vom 1. bis 5. Oktober an der Grundschule der Abt-Knauer-Schule Weismain und an der Grundschule in Schwürbitz. Vom 8. bis 12. Oktober istbei der Grundschule Hochstadt Gelegenheit, die Apfelsammelaktion der Schüler zu unterstützen. dr