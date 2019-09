Apfelsaft von der Wiese

Die Kindergruppe des Bundes Naturschutz Bamberg trifft sich am Mittwoch, 25. September, erstmals nach den Ferien wieder. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis elf Jahren und findet jeden zweiten Mittwoch jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Für den Beginn ist diesmal geplant, gemeinsam das Obst auf der Streuobstwiese zu sammeln und anschließend eigenen Apfelsaft zu pressen. Treffpunkt ist dafür die Bushaltestelle Seehöflein um 16.30 Uhr. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, trifft sich um 16 Uhr am ZOB, um den Bus 912 dorthin zu nehmen. Es wird gebeten, eine kleine leere Flasche mitzunehmen. Anmeldungen an E-Mail bamberg@bund-naturschutz.de oder unter Telefon 0951/5190611. red