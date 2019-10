Apfelsaft selbst gemacht

Am Donnerstag, 3. Oktober, findet von 14 bis 18 Uhr eine Nachmittagsaktion des Bundes Naturschutz Bamberg am Bauwagen in Seehöflein statt. Es werden gemeinsam Äpfel auf der Streuobstwiese gesammelt und zu eigenem Apfelsaft gepresst. Das Angebot richtet sich an Familien und Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, trifft sich um 14 Uhr am ZOB, um den Bus 912 dorthin zu nehmen. Es wird gebeten, eine kleine leere Flasche mitzunehmen, damit Saft abgefüllt und mitgenommen werden kann. Anmeldungen sind nicht erforderlich. red