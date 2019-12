Apfelpunsch als Vorgeschmack

Ein großes Werk geht zügig seiner Fertigstellung entgegen. Kürzlich wurde die offizielle Grundsteinlegung für 20 barrierefreie Wohnungen, eine Tagespflege für Senioren und das künftiges Beratungszentrum der Caritas von Lichtenfels in Altenkunstadt an der Theodor-Heuss-Straße vollzogen.

"Wohnen im Apfelgarten" lautet dabei die Bezeichnung für ein Konzept im Rahmen des bewährten Wohnmodells "In der Heimat wohnen". Zahlreiche Ehrengäste, Einwohner und künftige Wohnungseigentümer hatten sich auf dem Grundstück Theodor-Heuss-Straße 15 bis 17 versammelt und wurden von der Dipl.-Ing. (FH) Gisela Raab begrüßt.

Zwar habe es Bedenken gegeben, ob diese Wohnungen auch angenommen werden, da größere Städte wie Coburg, Bamberg und Bad Staffelstein schon in ähnlicher Weise gebaut hätten, so Gisela Raab, dennoch habe die Resonanz am neuen Standort Altenkunstadt alle Erwartungen übertroffen. Binnen kürzester Zeit seien von 20 barrierefreien Wohnung schon 17 vergeben gewesen. Diese Einrichtungen trügen maßgeblich dazu bei, dass sich Mitbürger auch im Alter geborgen und betreut fühlen dürfen. Hinzu käme noch ein windgeschützter Vier-Seiten-Hof im Inneren, Laubengänge, die die Wohnungen miteinander verbinden, und falls gewünscht, kleine Abstell- und Kellerräume sowie Gartenanlagen und ein Gemeinschaftsraum. Aufgrund der hohen Nachfrage kündigte Bauingenieurin Gisela Raab an, dass im geplanten zweiten Bauabschnitt der Neubau von acht bis zehn Eigentumswohnungen auf dem Grundstück Theodor-Heuss-Straße 19 vorgesehen seien.

Familienfreundliche Gemeinde

Die Grüße der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Robert Hümmer, der daran erinnerte, das das Altwerden ein Thema sei, mit dem sich jeder früher oder später einmal auseinandersetzen müsse. Nachdem die Gemeinde Altenkunstadt familienfreundlich sei und nicht von ungefähr den ersten Platz beim Förderpreis für "Kommunale Seniorenpolitik" erhielt, beginne mit der Grundsteinlegung für den Bau der Wohnanlage "Wohnen im Apfelgarten" ein weiterer wichtiger Abschnitt in der Schaffung von Wohnraum für ältere Mitbürger.

"Das Projekt nimmt Gestalt an", diese Feststellung traf der Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Lichtenfels, Thomas Geldner. Er gab zugleich bekannt, dass die neue Tagespflege künftig den Namen: "Caritas Tagespflege Maria Stern" erhalten werde, was zugleich an die Klosterschwester des Maria-Stern-Ordens, die in Altenkunstadt in der Klosterstraße einstmals ihre segensreichen Dienst verrichteten, erinnern soll.

In den Grundstein wurden Tageszeitung, Münzgeld, Erinnerungen an die Planung und ein Exposé eingebracht. Die beiden Seelsorger, Pfarrerin Bettina Beck von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Altenkunstadt-Strössendorf, und Pater Kosma Rejmer von der katholischen Kirchengemeinde, erbaten den Segen Gottes für das Projekt.

Danach gab es für alle Bratwürste und Punsch und als ersten Vorgeschmack ein Gläschen Apfelpunsch, wobei zugleich die erfreuliche Mitteilung vom Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Michael Stromer, kam, dass die einstmaligen alten Obstbäume, die früher hier ihren Standort hatten und deren Reiser im Vorfeld gesichert worden waren, ebenfalls schon recht gut angewachsen seien. dr