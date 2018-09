Apfelfest in der Lias-Grube

Die Bäume in der Lias-Grube ächzen unter ihrer schweren saftigen Last - der lange Sommer hat viele Äpfel beschert. Am Freitag, 21. September, wird in der Umweltstation mit allen Sinnen ein Apfelfest gefeiert. Dazu gehören ein Apfelgeschmackstest, Apfelsaft, selbst zubereitetes Apfelkompott, Spiel- und Entdeckerstationen und noch viel mehr. Mitbringen sollen Besucher ein sauberes Glas mit Schraubverschluss - vielleicht bleibt Apfelkompott zum Mitnehmen übrig. Gefeiert wird von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt für die Veranstaltung ist die Übersichtstafel mit dem Symbol Gelbbauchunke am Eingang des Freigeländes. Eine Anmeldung über Internetseite www.umweltstation-liasgrube.de, per Telefon unter 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de ist laut Veranstalter unbedingt erforderlich. red