Apeligan trifft in van Dijk-Manier

Nächstes Husarenstück der U15 des FC Coburg: Die Schiebel-Schützlinge entschieden das Spitzenspiel der Bayernliga Nord im Stil einer Klassemannschaft für sich. Mit dem 4:1-Sieg gegen den vor der Begegnung punktgleichen Tabellendritten aus Aschaffenburg haben die jungen Vestekicker ihre Ambitionen auf die Vizemeisterschaft untermauert.

Dabei zeigte sich der FCC, der zum 2:1-Hinspiel noch eine ordentliche Portion Glück benötigt hatte, gegen die starke Viktoria erstaunlich abgezockt, ließ defensiv kaum Gäste-Chancen zu und nutzte seine eigenen Torgelegenheiten eiskalt.

U15 Bayernliga Nord

FC Coburg - SV Vi. Aschaffenburg 4:1 (2:1)

Coburg erwischte einen echten Blitzstart: Nach Ballgewinn im Mittelfeld spielte Jano Scheler den präzisen Schnittstellenpass auf Sturmspitze Maximilian Kling, der sein Team schon in Spielminute vier in Führung schoss. Die Gäste waren allerdings nicht geschockt, sondern bauten ordentlich Druck auf. Doch der FCC verteidigte aufopferungsvoll und geschickt, und nach einer Ecke von Riyazdin Khalili wuchtete Kapitän Gero Apeligan das Leder in van Dijk-Manier per Kopf zum 2:0 in die Maschen (25.). Praktisch mit dem Pausenpfiff wurde es nochmals spannend: Nach einer Gäste-Ecke verpasste es die FCC-Deckung zu klären, Keeper Tim Reißmann konnte den ersten Schuss noch abwehren, doch Wiaderek war zur Stelle.

Dieser Anschlusstreffer beflügelte aber eher die Vestekicker. Denn sie dominierten Halbzeit zwei und machten den Sack durch die Tore von "Doppelpacker" Kling (49.) - wiederum nach Khalili-Eckball - und des schnellen Justus Bohl (57.) endgültig zu. Der Dreier war in allen Belangen verdient.

Tore: 1:0 Kling (4.), 2:0 Apeligan (25.), 2:1 Wiaderek (35.+1), 3:1 Kling (49.), 4:1 Bohl (57.). - Zuschauer: 65. - Schiedsrichter: Kremer (Assistenten: Bauer und Kolenda).