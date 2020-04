AOK Höchstadt öffnet ab heute wieder

Die AOK Höchstadt bietet wieder persönliche Beratungen vor Ort an. So ist die Geschäftsstelle ab Montag, 27. April, für Kundenbesuche wieder geöffnet. "Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir die telefonische Terminvereinbarung", sagt Jürgen Drachsler, Leiter der AOK-Region Erlangen-Höchstadt. Für den Gesundheitsschutz wurden entsprechende Maßnahmen getroffen. In Anlehnung an die Entscheidung der Staatsregierung werden die Kunden gebeten, ihre Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Alle weiteren Kontaktkanäle stehen auch weiterhin zur Verfügung: Per Telefon, E-Mail, Post und über das Onlineportal "Meine AOK" können sich AOK-Versicherte wie gewohnt an ihre Krankenkasse wenden. Zusätzlich ist es möglich, über das Online-portal oder auch telefonisch einen Beratungstermin vor Ort zu vereinbaren. Versicherte wenden sich dazu an die AOK unter der Rufnummer 09193/6363-26. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Mittwoch von 8 bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr. red