AOK Ebern schließt zum Jahresende

Eckehard Kiesewetter Ebern — "Wir sind überzeugt, dass wir Ihre AOK Bayern damit sicher und fit für die Zukunft machen." So heißt es in einem Schreiben, mit dem die Kunden im Raum Ebern über die Schließung der AOK-Geschäftsstelle in Ebern unterrichtet werden. Die Aufgabe des Standortes ist, wie eine Mitarbeiterin am Telefon bestätigt, zum 31. Dezember dieses Jahres besiegelt. Angeblich war zuletzt in der Stadt in den Haßbergen noch eine Mitarbeiterin in Teilzeit beschäftigt, die nun an einem anderen Standort eingesetzt wird. Die AOK, so heißt es in dem Schreiben, ändere ihre Geschäftsstellenstruktur und baue auf neue digitale Service- und Beratungsangebote. Online und telefonisch sei die Krankenkasse, die sich selbst "Gesundheitskasse" nennt, "24 Stunden an 365 Tagen" zu erreichen.

Die Eberner Kunden werden an Geschäftsstellen verwiesen, die "wenige Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt" zu finden sind: Hofheim, Haßfurt Coburg oder Lichtenfels. "Bedient", so eine Auskunft am Telefon, "werden sie von jeder Geschäftsstelle aus."