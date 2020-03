AOK bietet Fitness-Check für Schulkinder

Wie fit sind eigentlich Kinder und Jugendliche? Dieser Frage können jetzt alle Schulen in der Region Coburg, Kronach und Lichtenfels mit Unterstützung der AOK auf den Grund gehen, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK. AOK-Schulfitness nennt sich das neue Projekt, mit dem Lehrer Stärken, aber auch mögliche Defizite der motorischen Fähigkeiten ihrer Schützlinge erkennen können. Mit einem einfach durchzuführenden Test und der anschließenden Online-Auswertung wird das Fitnesslevel der Schulklasse ermittelt. "Unser neues Online-Angebot richtet sich an Schulen, die Fitness und sportliche Leistungsfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler im Unterricht fördern wollen", sagt Frank Schnabel, Bewegungsfachkraft bei der AOK-Direktion Coburg. Das Angebot sei für alle Jahrgangsstufen geeignet. Sowohl der Eingangs- als auch der Abschlusstest ließen objektive und vergleichbare Aussagen zu den motorischen Stärken und Schwächen der Schüler zu. Denn das Online-Programm werte die Ergebnisse nicht nur aus, sondern setze sie auch in Bezug zu den bisher in rund 20 Jahren erhobenen, anonymisierten Test-Ergebnissen von über einer Million Schülern in Deutschland. Weitere Informationen zum Programm AOK-Schulfitness gibt es unter aok-schulfitness.de. Wer den kostenfreien Test durchführen will, kann dort auch den Zugangscode anfordern. red