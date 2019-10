Zu Hause in der vertrauten Umgebung gepflegt werden - das wünschen sich viele Betroffene. Die Pflege eines Angehörigen kostet viel Zeit, Kraft und Energie. Das AOK-Kursangebot für pflegende Angehörige setzt genau hier an. "Gesund im Pflegestress" wird jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr angeboten. Am Mittwoch, 30. Oktober, geht es in der AOK-Geschäftsstelle in der Pfählangerstraße los. Anmeldung telefonisch unter 09561/ 72-444 oder per E-Mail an stephan.preisz@by.aok.de. red