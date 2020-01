Anzeige wegen Beleidigungen

Am Dienstag wurden bei der Polizeiinspektion Hammelburg zwei Beleidigungen angezeigt, die sich im Stadtgebiet ereigneten. Ein Jugendlicher wurde bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag von einer Frau mit verschiedenen Schimpfwörtern beleidigt, als er im Stadtgebiet unterwegs war. Vorausgegangen waren hier bestehende Streitigkeiten. Ein Mann wurde am Montagabend von einem ihm bekannten jüngeren Mann verbal aggressiv beschimpft und beleidigt, wie es im Polizeibericht heißt. Beide Geschädigte erstatten nun Strafanzeige bei der Polizei. pol