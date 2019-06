Anzeige gegen alle drei

Am späten Donnerstagnachmittag haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth einen BMW an der Autobahnausfahrt Plech angehalten. Im Fahrzeug befanden sich der 36-jährige Fahrer sowie ein 30-Jähriger und eine 26 Jahre alte Mitfahrerin aus Sachsen-Anhalt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten in der Armlehne knapp fünf Gramm Amphetamin in einem Glas fest.

Da keine der drei Personen sich für die gefährliche Droge zuständig fühlte, wurde gegen alle ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Beim Fahrer stellten die Beamten in seiner Socke versteckt noch eine geringe Menge Marihuana fest. Die Dogen wurden allesamt sichergestellt.

Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin, was ein Schnelltest bestätigte. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Da beide Mitfahrer nicht dazu in der Lage waren, das Fahrzeug zu führen, wurden die Autoschlüssel von der Polizei sichergestellt. pol