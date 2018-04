Anwohnerparkplatz beschädigt

Vermutlich durch ein wendendes Fahrzeug ist in Forchheim ein in der Gerhart-Hauptmann-Straße angebrachter Parkverhinderungsbügel, welcher mit Schrauben im Boden verankert war, beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Anwohnerparkplatz des 51-jährigen Geschädigten liegt direkt an der Fahrbahn. Die Polizei bittet um Hinweise.