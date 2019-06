Anwohner wehren sich gegen Trasse

Die StUB-Vorzugstrasse Rathgeberstraße sei nicht nur ein Problem der Rathgeberstraße, ist die Bilanz der Mitgliederversammlung des Bürgervereins Rathgeberstraße. Eingeladen waren diesmal auch die Anwohner der angrenzenden Straßen und alle Herzogenauracher, die sich mit den Zielen des Bürgervereins identifizieren. "Wir waren über die Resonanz und so viel Zuspruch überrascht", meint Vorsitzender Peter Dittrich.

In seinem Bericht stellte Dittrich erneut die StUB-Vorzugsvariante Rathgeberstraße aufgrund des bereits vorhandenen hohen Verkehrsaufkommens infrage. Die Aussage, das Verkehrsaufkommen würde sich mit der Eröffnung der StUB-Trasse reduzieren, sei bis heute lediglich eine nicht belegte Annahme.

Jeden Tag schon 8000 Autos

Stand heute fahren bis zu 8000 Kraftfahrzeuge durch die Rathgeberstraße und künftig werde die StUB bis zu 100 Mal am Tag zusätzlich durch die Straße fahren. Aktuell beruhige sich die hohe Frequenz des Verkehrs ab Samstagmittag bis in die frühen Morgenstunden des Montags. Künftig jedoch werde die StUB an sieben Tagen bis einschließlich Mitternacht und an Werktagen ab vier oder fünf Uhr mit Taktzeiten zwischen zehn und 40 Minuten in der Straße verkehren.

Bereits heute, so Dittrich, stehe fest, dass sich durch die Erhöhung der bereits sehr hohen Verkehrsdichte der Verkehr in die angrenzenden Straßen, wie Zum Flughafen, Eichendorffstraße oder Von- Hauck-Straße verlagern werde: "Die StUB-Vorzugsvariante Rathgeberstraße wird nun auch zum Problem der angrenzenden Straßen."

Aktiv auch außerhalb

Manfred Horn, Vorstandsmitglied des BV Rathgeberstraße, berichtete über die Aktivitäten des Vorstands in den letzten Monaten. Hier seien vor allem die Kontakte zum bayerischen Justiz- und Verkehrsministerium sowie aufschlussreiche Gespräche mit Gabi Schmidt, Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, und Landrat Alexander Tritthart, zu nennen. Bei allen Gesprächen sei aufgefallen, über wie wenig substanzielle Informationen die Gesprächspartner bezüglich StUB und Aurachtalbahn verfügt hätten.

Satzungsänderung

Wegen des großen Zuspruchs gab es eine Satzungsänderung, damit es zukünftig jedem möglich ist, beim Bürgerverein Mitglied zu werden, wenn er die Ziele des Bürgervereins Rathgeberstraße unterstützt. Die Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen. Im Anschluss an die Veranstaltung konnten neue Mitglieder geworben werden.

"Wir sind gut aufgestellt und haben noch einiges vor und werden unseren Bürgermeister noch überraschen", so Dittrich abschließend. red