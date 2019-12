Anwohner in Neuses hält Dieb fest

In der Höchstadter Straße in Neuses hat ein Anwohner beobachtet, wie ein ihm unbekannter Mann verwirrt auf der Straße umherlief, sich anschließend im Hof des Anwesens auf ein Kraftrad setzte und im Anschluss versuchte, dieses vom Grundstück zu schieben. Er konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten beim Täter eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg in den Haftraum beleidigte er die Beamten. Entsprechende Strafanzeigen sind die Folge.