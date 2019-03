"Anwalt der kleinen Leute" hat großen Zulauf

In seinem Überblick stellte der Vorsitzende des VdK Heroldsbach, Georg Schmitt, auf der Jahreshauptversammlung fest, dass zehn Prozent der Einwohner der Gemeinde Heroldsbach Mitglied im VdK sind.

Sie hätten sich rege beteiligt bei den Jahresveranstaltungen. Besonders in sozialen Fragen sei der VdK die erste und hilfreichste Anlaufstelle, die Schmitt auch als "den billigsten Anwalt der kleinen Leute" bezeichnete.

In einem bunten Vortrag erinnerte Schriftführerin Ottilia Weimann an die Veranstaltungen. Muttertagesfeier, Weihnachtsfeier sowie der Viertages-Ausflug in den Bregenzer Wald, Tagesausflüge ins Taubertal und auf die Luisenburg in Wunsiedel sowie drei Kaffeenachmittage im Gasthaus Freund.

Kassenwart Rolf Karl stellte eine positive Bilanz auf und hob dabei hervor, dass nahezu alle Einnahmen für soziale Zwecke wieder an die Mitglieder zurückflossen.

Ein Extralob galt Walli Lindenberger und Thea Saam, die alle Kranken-und Geburtstagsbesuche ehrenamtlich mit viel Aufwand durchführen.

Die Ehrungen mit Urkunden und Anstecknadeln wurden gemeinsam von Günter Edel und Vorsitzendem Schmitt durchgeführt. Für 30 Jahre ausgezeichnet wurden Gertrude Stilkerich, Anton Glasl, Georg Schmitt, Richard Dippacher, Emil Büttner und Michael Lindenberger. 25 Jahre dabei sind Kuni Saam, Marga Lindenberger, Silvia Welz, Erich Kupfer, Georg Müller und Hans-Jürgen Kaiser Für zehnjährige Verbandszugehörigkeit wurden weitere 16 Mitglieder geehrt.

Günter Edel bedankte sich besonders für die Aktivitäten des Ortsverbands Heroldsbach und widmete sich im zweiten Teil der Versammlung den aus VdK-Sicht ungenügenden Leistungen und Zusagen der Politiker. Enormen Mitgliederzuwachs verzeichne der VdK , seit Verena Bentele die VdK-Präsidentschaft übernommen habe. Edel hofft auf einige Verbesserungen für Rentner und VdK-Mitglieder. red