Antworten zur Förderung

Was? Gefördert werden Projekte in den Kommunen der Rhönallianz im Rahmen zwischen 500 und 20 000 Euro. Die maximale Fördersumme liegt bei 10 000 Euro pro Projekt. Insgesamt können bis zu 80 Prozent der Projektkosten gefördert werden. Die Projekte müssen vom Antragsteller vorfinanziert werden. Die Förderung wird erst nach Projektabschluss und Prüfung von der zuständigen Stelle an den Antragsteller ausgezahlt.

Wie? Die Förderanträge können auf der Seite der Rhönallianz unter www.brueckenauer-rhönallinaz.de heruntergeladen wer den. Die ausgefüllten Anträge werden im Rathaus eingereicht unter: Brückenauer Rhönallianz e.V., Marktplatz 2, 977 69 Bad Brückenau.

Wann? Ab sofort bis zum 15. April 2020 können Antragsteller ihre Anträge einreichen. Das Gremium entscheidet anschließend über eine Förderung. Die Projekte müssen bis Ende September komplett abgeschlossen und abgerechnet sein. Wem die ses Zeitfenster zu klein ist, kann auch im nächsten Jahr einen Antrag stellen, sagt der Al lianzmanager. brj