Antworten aus der Natur

Es gibt Ratgeber in Buchform, Foren, Internet-Suchmaschinen. Doch die wichtigsten Antworten finden wir wohl erst dann, wenn wir in uns gehen, sozusagen die Stille lauschen. Und genau das war Sinn und Zweck des Schweigepilgerns, zu dem Pilgerbegleiter Reinhold Bayer im Rahmen des Jahresprogramms der Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein eingeladen hatte.

Acht Teilnehmer absolvierten die rund 20 Kilometer lange Tour durch Wald und Flur, ließen per pedes die Gedanken schweifen und genossen auch das sonnige Wetter und den wohltuenden Abstand vom Alltag.

Kennenlernen vor dem Start

Dem oben genannten Ruf der Stille folgen, der ansonsten allerorten akustisch übertüncht wird, dazu rief Pilgerbegleiter Reinhold Bayer die Teilnehmer auf. Vor dem Start am alten Pfarrhaus in Kirchschletten wurde bei Tee oder Kaffee freilich noch ein wenig geplaudert, um sich gegenseitig kennenzulernen.

"Das Wetter ist natürlich gigantisch, wir waren auch schon einmal mit Regencapes unterwegs", sagte der Pilgerbegleiter, der - wie alle Teilnehmer - nichts gegen den strahlend blauen Himmel an diesem Karfreitagsmorgen einzuwenden hatte. Mit dem uralten Pilgerspruch "Ultreia" gab er das Signal zum Aufbruch.

Nur das Knarzen der Schuhsohlen war zu hören, begleitet vom morgendlichen Vogelgezwitscher, hin und wieder kam ein Radtourist oder Wanderer entgegen mit einem freundlichen "Guten Morgen".

Das sich selbst auferlegte Schweigen tat den Teilnehmern gut, die beispielsweise aus Unterzettlitz, Untersiemau, Ebensfeld und Rattelsdorf kamen. Pilgerbegleiter Bayer unterbrach die Stille nur ganz vereinzelt, um Impulse zu geben. Er bewies dabei, wie in den Vorjahren, ein sehr gutes Gespür. "Pilger, geh' langsam, damit deine Seele nachkommt", zitierte er einen bekannten Spruch und lud auf einem Weg an einer Anhöhe dazu ein, den Schritt einmal ganz bewusst zu entschleunigen. Wie es der Zufall wollte - oder war es vielleicht sogar gar keiner? - setzte just in diesem Moment heftiger Gegenwind ein. Mutter Natur trug das Ihre dazu bei, um diese Entschleunigung zu unterstützen.

Worte des Heiligen Franziskus

An anderer Stelle zitierte Reinhold Bayer aus dem Sonnengesang des Heiligen Franziskus, erinnerte an die Verantwortung für die Schöpfung oder holte eine Mundharmonika aus seinem Rucksack, um eine sanfte Weise erklingen zu lassen. "Ob wir heute fünf, sechs oder auch sieben Stunden brauchen, sollte uns gleichgültig sein, wir sind heute Herrscher unserer Zeit", hatte Bayer zum Auftakt in Kirchschletten noch betont. Alle paar Kilometer gönnte man sich eine Rast. Die Teilnehmer hielten inne, nahmen bei schon am Morgen warmem Klima einen Schluck aus der mitgebrachten Trinkflasche. Am Dornig hielt die Gruppe ein wenig Einkehr, bevor die Rucksäcke wieder geschultert wurden.

Gerade in der überwiegenden Stille öffnet sich bei einer solchen relativ kurzen Pilgerreise umso mehr die Empfänglichkeit nicht nur für die in uns brodelnden, oftmals ungelösten Fragen, sondern auch ganz lapidar für die Schönheit und Faszination der Natur. Hier grüßten die Bewohner einer tierischen Großstadt - gemeint sind die imposanten Ameisenhaufen, die an einem Waldweg in Staunen versetzten -, dort hoppelte ein (Oster-)Hase auf der Wiese vorbei. Der "Morgenbühl", ein landschaftlich reizvolles, naturbelassenes Areal mit wunderschöner Aussicht auf das Obermaintal, war wohl der Höhepunkt auf der Strecke.

Kulturschock an der Autobahn

Dann plötzlich erblickten die Teilnehmer auf einer Anhöhe den Autobahnverkehr bei Pferdsfeld. Der überwiegende Teil der Pilgerwanderung lag hinter ihnen, das Ziel, Bad Staffelstein, war in Sicht. Das Wort "Kulturschock" macht sich in den Köpfen ein wenig breit. "Der Pilgerweg, und sei es auch ein verhältnismäßig kurzer, macht etwas mit einem. Es bleibt die Frage: Was kann ich an den Eindrücken und Gedanken mitnehmen für den Alltag", fand Reinhold Bayer nachdenklich machende Worte.

"Es war eigenartig. Am liebsten wäre ich noch stundenlang weitergegangen", beschrieb eine Teilnehmerin aus Untersiemau nach Ende der Tour ihr Gefühlsleben auf den letzten Kilometern. "Man sieht sich in der Stille mit Fragen konfrontiert, die man verdrängt hat, aber die letztlich ungelöst sind", meinte eine andere.

Lobgesang zum Ausklang

Die Kreuzkapelle am Zielort Bad Staffelstein war ein guter Ort, um die Gedanken zu ordnen. Hier ließ Bayer mit der achtköpfigen Gruppe die besinnliche und auch Kraft spendende Veranstaltung ausklingen mit dem gemeinsam gesungenen Kanon "Laudate omnis gentes" (Lob singet, ihr Völker alle).

Die Teilnehmer dankten dem Pilgerbegleiter für die Leitung der Pilgerwanderung, die dem Wesen des Karfreitags im Vorfeld der Osterfeiertage in gelungener Art und Weise gerecht wurde.