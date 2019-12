Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Silvesterfeuerwerk

1. Wann darf ich Feuerwerk abbrennen? Erlaubt ist das Abbrennen der Böller und Raketen nur am Silvester- und Neujahrstag. Knaller und Raketen werden vom 28. bis 31. Dezember verkauft. 2. Woran erkenne ich geprüftes Feuerwerk? Jedes Jahr kommt es durch nicht zugelassene Böller oder falsche Handhabung zu schweren Verletzungen, teilt die Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM) mit. Geprüftes Feuerwerk erkennen Käufer am CE-Zeichen und an der Registriernummer (in Deutschland BAM0589). Im Jahr 2019 konnten allein in Oberfranken über 100 Kilogramm sichergestellte, illegale Böller vernichtet werden, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. 3. Wer darf welches Feuerwerk wann benutzen? Zur Kategorie F1 gehören Knallerbsen, Knallbonbons, Tischfeuerwerk, Wunderkerzen oder Party-Knaller. Diese Waren dürfen das ganze Jahr hindurch verkauft und benutzt werden - auch von Minderjährigen ab zwölf Jahren. Raketen, Batterien, Römische Lichter oder Knallkörper gehören zur Kategorie F2. Diese Artikel dürfen nur befristet und lediglich an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. Die Kategorien F3 (Mittelfeuerwerk) und F4 (Großfeuerwerk) dürfen in Deutschland nur Pyrotechniker verwenden. 4. Ist es überall erlaubt? Ja und nein. Generelle Verbote gibt es in Bayerischen Städten nicht. Lokal begrenzte Verbotszonen hingegen schon. So weist die Bayerische Schlösserverwaltung darauf hin, dass rund um bayerische Schlösser, Burgen und Residenzen keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden dürfen. Das betrifft beispielsweise die Kaiserburg in Nürnberg, den Bamberger Domplatz und den Residenzplatz in Würzburg. Auch Bayreuth hat Sperrbezirke eingerichtet. 5. Wie umweltschädlich ist das Silvesterfeuerwerk? Etwa 133 Millionen Euro jagen die Deutschen zum Jahreswechsel in die Luft. Dabei entsteht viel Müll. Außerdem setzen setzen die Böllerei-Fans etwa 4500 Tonnen Feinstaub frei, diese Menge entspricht etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge, meldet das Umweltbundesamt. Am 1. Januar 2019, 1 Uhr, wurden in Fürth 915 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gemessen, das war der Spitzenwert in Deutschland. Die Deutsche Umwelthilfe hatte vor kurzem 98 Städte, die ihre Feinstaub-Grenzwerte überschreiten, per Brief aufgefordert, privates Feuerwerk zu verbieten. Auch einige Super- und Baumärkte verbannen bereits Feuerwerke aus ihrem Sortiment. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) beschwichtigt, die Umwelt werde nur kurzfristig mit Feinstaub belastet. belastet. 6. Wie geht's den Tieren? Wegen ihres sensiblen Gehörs leiden vor allem Hunde und Katzen unter dem Feuerwerk. An Silvester sollte die Wohnung ein ruhiger Rückzugsort sein, fordert der Deutsche Tierschutzbund. Helfen können geschlossene Fenster, Türen und Rollos. Halter von Kleintieren und Vögeln sollten Gehege in einem ruhigen Raum, entfernt vom Fenster, unterbringen. Mehr Tipps gibt es im Internet unter www.tierschutzbund.de. 7.Wer zahlt für Schäden? Oft werden in der Silvesternacht parkende Autos beschädigt. Steht der Verursacher fest und hat der sich nicht an die Vorgaben des Herstellers beim Zünden des Feuerwerks gehalten, muss er in der Regel haften, teilt die HUK Coburg mit. Man weiß aber eher selten, wer für den Schaden verantwortlich ist. Hat der Auto-Besitzer eine Teilkasko-Versicherung, kann er den Schaden dort melden und regulieren lassen (auch wenn der Verursacher feststeht).

Fliegt eine Rakete durch offene Fenster oder Dachluken und verursacht einen Brand, ist dies ein Fall für Wohngebäude- und Hausratversicherung. Nun kann es passieren, dass nach einer Verletzung ein dauerhafter Schaden bleibt. Eine private Unfallversicherung zahlt laut HUK abhängig davon, ob man selber oder ein Dritter den Unfall verursacht hat. Aber selbst wenn der Unfallverursacher bekannt ist, könnten Opfer leer ausgehen. Ohne private Haftpflichtversicherung muss der das Opfer aus der eigenen Tasche entschädigen. Gerade bei schweren Unfällen können das Privatleute oft nicht erfüllen. Auch hier hilft dem Opfer eine Unfallversicherung. gro