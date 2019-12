Antworten auf die Frage: "Was ist Religion?"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr ein Tagesseminar zum Thema "Was ist Religion?" im Diözesanhaus an.

Die einzelnen Religionen, vorzugsweise die sogenannten Weltreligionen, in ihren Lehren, Riten und Praktiken zu beschreiben - das ist zweifellos eine große Aufgabe. Im Zuge dessen erhebt sich jedoch die Frage im Hintergrund jeden Nachdenkens: Was ist das Gemeinsame, das Verbindende, das es rechtfertigt, all diese menschheitlichen Traditionen tatsächlich als "Religion" zu bezeichnen? Lassen sie sich alle gleichermaßen durch diesen Begriff erfassen? Das Tagesseminar versucht auf Basis diverser Texte, Medien und Beobachtungen, Antwort zu geben. Die Leitung hat der Theologe und Philosoph Matthias Scherbaum. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Donnerstag, 5. Dezember, unter Tel. 09571/9260 und per per E-Mail an info@14hl.de. red