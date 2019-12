Antworten auf Artensterben

Vor kurzem hatte die CSU mit Matthias Wucherer vom Verein "Blühende Landschaft" einen Bienenexperten zu Gast, der den Christsozialen erklären sollte, wie das mit dem Bienen-Retten funktioniert. Und die Zuhörer, die in die "Herzo-Bar" gekommen waren, staunten nicht schlecht, als dieser aufzeigte, dass es viele globale Umweltprobleme gebe, aber die Biodiversität momentan das drängendste sei. Selbst der Klimawandel gehe nicht so schnell vonstatten wie das Artensterben. Biodiversität und deren rapide Abnahme sei also ein Problem, auf das man auch in Herzogenaurach Antworten finden müsse.

Gründe für das Insektensterben seien Pestizide, Homogenisierung der Landschaft und Nahrungsmangel, wobei sich diese gegenseitig verstärkten. "Wir sollten", sagte Wucherer, "unsere Kulturlandschaft nicht erhalten im Sinne von zurückdrehen, sondern sie so verändern, dass sie Biodiversität fördert." Auf die Region angepasstes Saatgut müsse verwendet, "Bienen-Highways" zwischen den intensiv genutzten Flächen angelegt, Regiogehölze und für Insekten wertvolle Gehölze (zum Beispiel Kornelkirsche statt Forsythie) gepflanzt werden. Gerade die Straßenbegleitgrünflächen und so manche Parkanlage könne man mit den passenden Pflanzen insektenfreundlicher gestalten.

Ganz allgemein, sagte Wucherer, störe ihn der Begriff "Straßenbegleitgrün". Auf einer schlimmstenfalls gemähten Grünfläche finde kein Insekt etwas zu essen. Und so manches Insektenhotel stehe leer, weil zwar die Schlafstätte aufgebaut werde, man aber kein Frühstück anbiete. Man solle sich lieber daran machen, ein "Straßenbegleitbunt" anzulegen. Wenn man pflanze (zum Beispiel Fächerblume statt Geranie), dürfe es auch weniger pflegeintensiv werden.

Was anwesende Stadträte besonders freute: Man könne mit einer artenreichen Gestaltung städtischer Flächen sogar Geld sparen, erläuterte Wucherer und unterlegte diese Aussage mit Fotos und Berechnungen. Allerdings müssten dafür die ausführenden Mitarbeiter auch entsprechend geschult werden.

Wucherers weiterer Appell an die Kommunalpolitik lautete: Ähnlich wie bei Bauten gehe Substanzerhalt vor Neupflanzung. "Kranke" alte Bäume innerhalb der Gemeinde sollten nicht gleich ängstlich gefällt, sondern erst vom Dendrologen behandelt werden.

Mit Landwirten kooperieren

Zum Schluss ging der Referent auch auf die Herausforderungen für die Landwirtschaft ein: Auch die Landwirtschaft könne mit den richtigen Mitteln zu einer Abkühlung des Klimas beitragen. Sein Verein sei gerade Partner in einem Forschungsprojekt namens "Landwirtschaft 5.0", um langfristig die Landwirtschaft mittels Verkohlung von Biomasse von einem CO 2 -Emittenten zum "Weltretter", weil CO 2 -Speicher zu machen. Man dürfe nicht gegen Landwirte hetzen und arbeiten, sondern müsse sie so mitnehmen, dass unsere Nahrungsmittel noch vor Ort produziert werden können und der Landwirt davon auch leben könne.

Als Letztes gab es noch einen Appell an uns alle: In der Summe sei die Privatgartenfläche Deutschlands genauso groß wie die Fläche der ausgewiesenen Naturschutzgebiete - es könne also jeder etwas zu mehr Artenvielfalt beitragen, indem er seinen Garten mit heimischen Gewächsen artenreich anlegt. red