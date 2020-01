Antrag für Neubau eines Schützenheims

Am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr tagt im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinderat. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bauantrag für den Neubau eines Schützenheimes in Oberweilersbach. Außerdem beschäftigen sich die Mitglieder mit der Beteiligung der Gemeinde Weilersbach als Nachbargemeinde am Verfahren zur Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Hasenberg" und zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Eschlipp West" der Stadt Ebermannstadt. red