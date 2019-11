Antrag auf Überprüfung

Über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen im SGB II wurde in vielen Medien bereits berichtet. Offensichtlich ist, dass dieses Urteil Auswirkungen für die Zukunft hat. Weitgehend unbemerkt blieb bisher, dass dieses Urteil aber auch in die Vergangenheit wirkt. Das Gericht hat ausdrücklich festgestellt, dass alle Sanktionsbescheide, die am 5. November 2019 noch nicht bestandskräftig waren, hinsichtlich ihrer Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren seien. "Eigentlich müsste diese Überprüfung von Amts wegen geschehen. Da aber auch die Beschäftigten der Jobcenter nicht frei von Irrtum sind, rufen wir alle Menschen auf, die nach dem 5. Oktober 2019 einen Sanktionsbescheid erhalten haben, diesen durch Widerspruch oder Überprüfungsantrag anzugreifen", berichtet jetzt in einer Pressemitteilung die ökumenische Arbeitslosenberatung "Die Idee" in Bamberg.

Wer klären möchte, ob ein Widerspruch oder Überprüfungsantrag Aussicht auf Erfolg hat, kann sich bei den einschlägigen Beratungsstellen beraten lassen. Für die Stadt und den Landkreis Bamberg steht "Die Idee" zur Verfügung. Terminvereinbarungen werden erbeten unter der Rufnummer 0951/202870. red