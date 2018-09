Antrag auf Durchführung Rallye

Der Marktgemeinderat Sulzthal befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Montag, 10. September, mit dem Antrag des AMSC Hammelburg auf die Durchführung der 7. Rallye Fränkisches Weinland 2019. Beginn ist um 19 Uhr in der Gemeindekanzlei in der Mehrzweckhalle. sek